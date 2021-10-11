Больные коронавирусом могут совершенно по-разному переносить болезнь. При этом спрогнозировать течение недуга невозможно.
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Симптомы легкой формы коронавируса:
- лихорадка до 38 градусов;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- кашель без признаков дыхательной недостаточности, таких, как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
- желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);
- искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).
Как контролировать течение болезни
В министерстве также отметили, что легкое течение болезни в начале не означает, что она пройдет стабильно.
Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться,
– говорится в сообщении.
Поэтому чрезвычайно важно соблюдать все рекомендации врача и не заниматься самолечением. В случае ухудшения состояния нужно срочно связаться с семейным врачом. В экстренных случаях необходимо звонить на 103 для вызова медицинской бригады.