Больные коронавирусом могут совершенно по-разному переносить болезнь. При этом спрогнозировать течение недуга невозможно.

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Симптомы легкой формы коронавируса:

  • лихорадка до 38 градусов;
  • насморк или заложенность носа;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • кашель без признаков дыхательной недостаточности, таких, как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
  • желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
  • отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость);
  • искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Как контролировать течение болезни

В министерстве также отметили, что легкое течение болезни в начале не означает, что она пройдет стабильно.

Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться,
– говорится в сообщении.

Поэтому чрезвычайно важно соблюдать все рекомендации врача и не заниматься самолечением. В случае ухудшения состояния нужно срочно связаться с семейным врачом. В экстренных случаях необходимо звонить на 103 для вызова медицинской бригады.