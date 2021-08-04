Симптомы инфицированных штаммом "Дельта" от симптомов других больных отличаются. В частности, достаточно много серьезных симптомов.

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Самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Дельта"

Лихорадка,

Головная боль,

Боль в горле,

Насморк.

Кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены при инфицировании этим вариантом.

Серьезные распространенные симптомы:

Нарушение слуха,

Желудочно-кишечные проблемы,

Образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

Ученые из Китая пришли к выводу, что концентрация вируса в крови пациента с "Дельта"-штаммом в 1000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом. Это означает, что больной может быть значительно заразнее.

Как себя защитить

В Минздраве отметили, что вакцинированные люди имеют значительно более высокую вероятность развития тяжелого течения болезни. Иммунизированные переносит болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.

Вакцинироваться можно в ближайшем пункте вакцинации или в центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.

Узнайте адрес и контакты ближайшего места вакцинации на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.