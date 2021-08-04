Симптомы отличаются: Минздрав предоставил новые данные о штамм коронавируса Дельта
Источник:Минздрав
В Великобритании штаммом коронавируса Дельта инфицировано более 90% текущих пациентов с COVID-19. И появляется все больше данных о том, что этот вариант вируса опаснее предыдущих.
Симптомы инфицированных штаммом "Дельта" от симптомов других больных отличаются. В частности, достаточно много серьезных симптомов.
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Самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Дельта"
- Лихорадка,
- Головная боль,
- Боль в горле,
- Насморк.
Кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены при инфицировании этим вариантом.
Серьезные распространенные симптомы:
- Нарушение слуха,
- Желудочно-кишечные проблемы,
- Образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.
Ученые из Китая пришли к выводу, что концентрация вируса в крови пациента с "Дельта"-штаммом в 1000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом. Это означает, что больной может быть значительно заразнее.
Как себя защитить
В Минздраве отметили, что вакцинированные люди имеют значительно более высокую вероятность развития тяжелого течения болезни. Иммунизированные переносит болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.
Вакцинироваться можно в ближайшем пункте вакцинации или в центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.Узнайте адрес и контакты ближайшего места вакцинации на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.