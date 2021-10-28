ПТСР и менструация

Зато симптомов становится больше в течение первых нескольких дней цикла, когда гормон эстрадиол – низкий. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное Американской ассоциацией психологов.

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Эстрадиол – основной и самый активный женский половой гормон группы эстрогенов. Он регулирует репродуктивный цикл у женщин. В начале менструального цикла повышение уровня эстрадиола вызывает каскад событий, которые приводят к овуляции.

Когда симптомы ПТСР проявляются ярче

Ближе к овуляции – этот гормон уменьшается. Низкий уровень эстрадиола связывают с более сильным стрессом и тревогой, а также с повышенной реакцией страха. Также увеличивается активность в лимбических областях мозга, которые связаны с эмоциями. Поэтому симптомы ПТСР более выражены.

ПТСР – что это? Посттравматическое стрессовое расстройство – это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Примерно 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, работы, здоровья или даже жизни. ПТСР можно преодолеть или научиться им управлять.

Что важного выяснили исследователи

Чтобы изучить, могут ли эти связи повлиять на реакцию на травму, ученые исследовали 40 женщин в возрасте от 18 до 33 лет. Все из них пережили или стали свидетелями травматического события, например, серьезной травмы или сексуального насилия.

В первой части исследования, которое проходило в лаборатории, ученые измеряли уровень эстрадиола в слюне участников. Затем их попросили описать травму, которая произошла с ними, и симптомы посттравматического стрессового расстройства, которые они испытывали.

Внимание! Они обнаружили, что более низкий уровень эстрадиола был связан с большей тяжестью симптомов ПТСР у участниц. Во время двух последующих тестов женщины также сообщали о более серьезных симптомах посттравматического стрессового расстройства в эти дни.

Важность исследования

Результаты могут иметь значение для диагностики и лечения посттравматического стрессового расстройства у женщин. Дело в том, что ПТСР в течение длительного времени в основном изучали только у мужчин.

Кроме влияния на диагностику, знание того, как менструальный цикл влияет на симптомы посттравматического стрессового расстройства, может быть полезным как для медиков, так и для пациентов для диагностики и лечения недуга.