Коварство гипертензии

В большинстве случаев высокое кровяное давление не вызывает головных болей или носовых кровотечений. Обычно это симптомы гипертонического криза – неотложного состояния, для которого характерно резкое повышение артериального давления.

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Если АД поднялось до 180/120 мм ртутного столбика или выше и есть головная боль или кровотечение из носа, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Высокое давление обычно не имеет симптомов.

Головокружение обычно также не возникает во время высокого кровяного давления и может быть побочным эффектом некоторых лекарств, снижающих артериальное давление. Однако нельзя игнорировать головокружение, особенно если оно появилось внезапно. Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации – основные симптомы инсульта.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что оно не сказывается и при этом может вызвать опасные осложнения – инсульт и инфаркт.

Некоторые симптомы, например головная боль, покраснение лица или головокружение, косвенно связаны с высоким кровяным давлением, но не всегда вызваны им, поэтому не показательны и не предупреждают о развитии гипертензии. Чтобы не упустить болезнь, нужно периодически измерять давление: после 18 лет необходимо измерять его каждые два года, а после 40 лет минимум раз в год.

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