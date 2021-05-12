Что надо знать о СХУ

Психолог и врач-психиатр Беата Надь рассказала, как распознать это сложное, хроническое, изнурительное заболевание и причины его возникновения.

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Синдром хронической усталости – что это? Синдром хронической усталости – это патологическое состояние, которое проявляется в виде хронической усталости, которая длится не менее 6 месяцев и приводит к когнитивным (умственным) трудностям. Это состояние плохо сказывается на выполнении работы и может вызвать вирусные заболевания. Появляется нервное напряжение, вызванное усталостью, из-за чего есть большой риск проявлений депрессии.

По словам психолога, причины возникновения еще не полностью понятны, но некоторые теории включают следующие предпосылки СХУ:

инфекционные агенты;

изменения в иммунной системе;

изменения в энергетическом обмене;

генетический фактор;

хронический стресс или сочетание нескольких факторов.

Кто в группе риска и как распознать синдром хронической усталости

Любой может заболеть СХУ, однако самый распространенный он у людей в возрасте от 40-60 лет, также болезнь поражает детей, подростков и взрослых всех возрастов.

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Симптомы варьируются в зависимости от индивидуума и тяжести состояния.

Основные симптомы синдрома хронической усталости

Значительно снижена способность заниматься обычными делами . Снижение уровня активности происходит вместе с усталостью и длится не менее 6 месяцев. Эта усталость не является результатом чрезвычайно сложной деятельности, не облегчается ни сном, ни отдыхом.⠀

. Снижение уровня активности происходит вместе с усталостью и длится не менее 6 месяцев. Эта усталость не является результатом чрезвычайно сложной деятельности, не облегчается ни сном, ни отдыхом.⠀ Ухудшение симптомов СХУ после физической или умственной деятельности, что не вызвало бы проблем к болезни. Речь идет о недомогании после нагрузки.

Проблемы со сном. Люди с СХУ могут не чувствовать себя лучше или менее уставшими даже после полноценного сна. Могут возникать проблемы с засыпанием.

Надь Беата – психиатр “Дополнительными симптомами могут быть проблемы с мышлением и памятью. Ухудшение симптомов стоя или сидя вертикально – это называют ортостатической непереносимостью (ощущение головокружения, слабости в позе стоя или сидя) ”.

Врач также привела другие распространенные симптомы у многих, но не у всех людей с СХУ – это боли различного характера и локализации (мышечные, головные, суставные).

Обратите внимание! СХУ может иметь циклическое течение – периоды ухудшения самочувствия чередуются с улучшением.

Диагностика и лечение синдрома хронической усталости

Учитывая тот факт, что конкретной причины СХУ не обнаружено, и много других медицинских состояний могут вызывать подобные симптомы, диагностика СХУ может быть сложной, длинной и дорогостоящей.⠀

Пока не существует специфических лекарств против СХУ.

Надь Беата – психиатр “Обычно человек нуждается в помощи целой команды специалистов, иными словами – мультидисциплинарный подход, который создает индивидуальный план лечения. Можно улучшить качество жизни человека влияя отдельно на те симптомы, которые его беспокоят больше всего, например, бессонница или боль” .

Также некоторые изменения образа жизни могут помочь уменьшить симптомы.

Как улучшить состояние при СХУ

гигиена сна;

сбалансированное питание;

избегание вредных привычек (никотин, наркотические средства, алкоголь, чрезмерное количество кофеина);

контролируемые индивидуально подобранные физические нагрузки;

психогигиена.

Если такие шаги не улучшили ваше состояние и усталость сохраняется, с ледует обратиться к семейному врачу или терапевту за консультацией.