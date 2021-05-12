Что надо знать о СХУ
Психолог и врач-психиатр Беата Надь рассказала, как распознать это сложное, хроническое, изнурительное заболевание и причины его возникновения.
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По словам психолога, причины возникновения еще не полностью понятны, но некоторые теории включают следующие предпосылки СХУ:
- инфекционные агенты;
- изменения в иммунной системе;
- изменения в энергетическом обмене;
- генетический фактор;
- хронический стресс или сочетание нескольких факторов.
Кто в группе риска и как распознать синдром хронической усталости
Любой может заболеть СХУ, однако самый распространенный он у людей в возрасте от 40-60 лет, также болезнь поражает детей, подростков и взрослых всех возрастов.
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Симптомы варьируются в зависимости от индивидуума и тяжести состояния.
Основные симптомы синдрома хронической усталости
- Значительно снижена способность заниматься обычными делами. Снижение уровня активности происходит вместе с усталостью и длится не менее 6 месяцев. Эта усталость не является результатом чрезвычайно сложной деятельности, не облегчается ни сном, ни отдыхом.⠀
- Ухудшение симптомов СХУ после физической или умственной деятельности, что не вызвало бы проблем к болезни. Речь идет о недомогании после нагрузки.
- Проблемы со сном. Люди с СХУ могут не чувствовать себя лучше или менее уставшими даже после полноценного сна. Могут возникать проблемы с засыпанием.
Надь Беата – психиатр
“Дополнительными симптомами могут быть проблемы с мышлением и памятью. Ухудшение симптомов стоя или сидя вертикально – это называют ортостатической непереносимостью (ощущение головокружения, слабости в позе стоя или сидя) ”.
Врач также привела другие распространенные симптомы у многих, но не у всех людей с СХУ – это боли различного характера и локализации (мышечные, головные, суставные).
Диагностика и лечение синдрома хронической усталости
Учитывая тот факт, что конкретной причины СХУ не обнаружено, и много других медицинских состояний могут вызывать подобные симптомы, диагностика СХУ может быть сложной, длинной и дорогостоящей.⠀
Пока не существует специфических лекарств против СХУ.
Надь Беата – психиатр
“Обычно человек нуждается в помощи целой команды специалистов, иными словами – мультидисциплинарный подход, который создает индивидуальный план лечения. Можно улучшить качество жизни человека влияя отдельно на те симптомы, которые его беспокоят больше всего, например, бессонница или боль” .
Также некоторые изменения образа жизни могут помочь уменьшить симптомы.
Как улучшить состояние при СХУ
- гигиена сна;
- сбалансированное питание;
- избегание вредных привычек (никотин, наркотические средства, алкоголь, чрезмерное количество кофеина);
- контролируемые индивидуально подобранные физические нагрузки;
- психогигиена.