К сожалению, это состояние сегодня испытывает немало украинцев. Особенно те, кто побывал в аду и выбрался. Киев, Харьков, Ирпень, Гостомель, Буча, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев – когда-то полны жизни и мечты, а сейчас наполнены болью, страхом и отчаянием.
Читайте также: Может ли сердце разорваться от страха
Почему возникает синдром вины уцелевшего
Многие до последнего держались своих домов и верили, что вот-вот война остановится. Но оказавшись в относительной или полной безопасности из-за вынужденного войной переезда, часто люди начинают чувствовать вину.
Человек может начать обвинять себя в том, что ему повезло, а другие, находящиеся в этом положении, погибли. Он застревает на первых стадиях проживания горя и испытывает гнев и агрессию по отношению к статистике, каждый третий ветеран войны испытывает синдром выжившего.
Войны, убийства и катастрофы затрагивают глубочайшие ужасы в человеческой душе. Гибель знакомых людей непроизвольно вызывает у нас мысли о смерти. Даже если мы спасаемся от бед, переживания никуда не уходят. У человека, оказавшегося в обычных условиях после ситуаций, опасных для жизни, неизбежно изменяются жизненные ценности и интересы. Это уже сейчас подмечают те, кто находится не в эпицентре войны, а в более-менее безопасности.
Как побороть вину уцелевшего
- Переводите чувства в действие. Помогайте эвакуированным, распространяйте информацию, занимайтесь волонтерством, используйте свои профессиональные знания и навыки для помощи стране или просто пишите слова поддержки своим близким.
- Не обесценивайте то, что вы делаете. Будет казаться, что этого недостаточно, что не приносит желаемого результата, что кто-то делает больше. Важно именно то, что вы уже делаете. Даже если вы просто поддерживаете свою эмоциональную стабильность.
- Старайтесь не соперничать с тем, кто помог больше. Каждый делает столько, сколько может. Тот, кто помог больше смотрит на того, кто помог еще больше. Ценен каждый шаг и каждое действие. А если у вас есть более продуктивный пример – просто вдохновляйтесь им.
- Вы не одни с этим переживанием. Так чувствуют себя большинство украинцев. Это не объективная реальность, а психологическое явление, вызванное войной.
- Простите себя за не всесилие. Проявите по отношению к себе человечность. Поддержите себя.
- В будущем у вас будет возможность помогать и восстанавливать нашу страну. Заряжайтесь сейчас этим желанием. Оно еще понадобится.
- Выражайте благодарность. Говорите людям об их конкретных действиях, даже за что-то незначительное (спасибо жена, что приготовила тыквенный суп, спасибо ребята, пришедшие грузить песок, спасибо сестра, что держишься). Благодарность дает людям чувство ценности, помогает справляться с виной и, главное, дает силы действовать дальше.
- Чем устойчивее мы в бессилии и тревоге, тем больше способность помогать другим.
Контакты, которые могут помочь
Чат-боты психологической помощи в телеграммах:
Как ты? https://t.me/yaktuzaraz
Психологическая помощь украинцам во время войны
https://t.me/PsihologDopomogaWarInUa2022
Друг. Первая помощь https://t.me/friend_first_aid_bot
Psy.for.peace https://t.me/Psyforpeace_Bot
Марш женщин https://t.me/Marshzhinok_bot
Информаций о консультационных центрах:
Расскажи мне https://tellme.com.ua
Бесплатная психологическая поддержка.