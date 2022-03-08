Синдром вины уцелевшего: почему возникает и что делать

Чувство вины выжившего – это состояние, которое может испытывать человек, переживший тяжелую болезнь, катастрофы, аварии, стихийные бедствия, теракты или боевые действия.

К сожалению, это состояние сегодня испытывает немало украинцев. Особенно те, кто побывал в аду и выбрался. Киев, Харьков, Ирпень, Гостомель, Буча, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев – когда-то полны жизни и мечты, а сейчас наполнены болью, страхом и отчаянием.

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Почему возникает синдром вины уцелевшего

Многие до последнего держались своих домов и верили, что вот-вот война остановится. Но оказавшись в относительной или полной безопасности из-за вынужденного войной переезда, часто люди начинают чувствовать вину.

Человек может начать обвинять себя в том, что ему повезло, а другие, находящиеся в этом положении, погибли. Он застревает на первых стадиях проживания горя и испытывает гнев и агрессию по отношению к статистике, каждый третий ветеран войны испытывает синдром выжившего.

Войны, убийства и катастрофы затрагивают глубочайшие ужасы в человеческой душе. Гибель знакомых людей непроизвольно вызывает у нас мысли о смерти. Даже если мы спасаемся от бед, переживания никуда не уходят. У человека, оказавшегося в обычных условиях после ситуаций, опасных для жизни, неизбежно изменяются жизненные ценности и интересы. Это уже сейчас подмечают те, кто находится не в эпицентре войны, а в более-менее безопасности.

Как побороть вину уцелевшего

Переводите чувства в действие. Помогайте эвакуированным, распространяйте информацию, занимайтесь волонтерством, используйте свои профессиональные знания и навыки для помощи стране или просто пишите слова поддержки своим близким.

Не обесценивайте то, что вы делаете. Будет казаться, что этого недостаточно, что не приносит желаемого результата, что кто-то делает больше. Важно именно то, что вы уже делаете. Даже если вы просто поддерживаете свою эмоциональную стабильность.

Старайтесь не соперничать с тем, кто помог больше. Каждый делает столько, сколько может. Тот, кто помог больше смотрит на того, кто помог еще больше. Ценен каждый шаг и каждое действие. А если у вас есть более продуктивный пример – просто вдохновляйтесь им.

Вы не одни с этим переживанием. Так чувствуют себя большинство украинцев. Это не объективная реальность, а психологическое явление, вызванное войной.

Простите себя за не всесилие. Проявите по отношению к себе человечность. Поддержите себя.

В будущем у вас будет возможность помогать и восстанавливать нашу страну. Заряжайтесь сейчас этим желанием. Оно еще понадобится.

Выражайте благодарность. Говорите людям об их конкретных действиях, даже за что-то незначительное (спасибо жена, что приготовила тыквенный суп, спасибо ребята, пришедшие грузить песок, спасибо сестра, что держишься). Благодарность дает людям чувство ценности, помогает справляться с виной и, главное, дает силы действовать дальше.

Чем устойчивее мы в бессилии и тревоге, тем больше способность помогать другим.

Контакты, которые могут помочь

Чат-боты психологической помощи в телеграммах:

Как ты? https://t.me/yaktuzaraz

Психологическая помощь украинцам во время войны

https://t.me/PsihologDopomogaWarInUa2022

Друг. Первая помощь https://t.me/friend_first_aid_bot

Psy.for.peace https://t.me/Psyforpeace_Bot

Марш женщин https://t.me/Marshzhinok_bot

Информаций о консультационных центрах:

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