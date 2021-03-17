Как уберечь малыша от синдрома внезапной детской смерти
Синдром внезапной детской смерти – это внезапная необъяснимая смерть ребенка в возрасте до 1 года, причина которой так и остается неизвестной. Обычно это происходит во время сна.
Источник:Mayo Clinic
Причины синдрома внезапной детской смерти (СВДС)
Точная причина СВДС до сих пор неизвестна. Но ученые назвали несколько факторов, которые могут на это влиять.
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Вот несколько из них:
- дефекты в той части мозга, которая контролирует дыхание;
- низкий вес при рождении, если ребенок родился раньше срока или беременность была многоплодной;
- инфекция дыхательных путей. Многие младенцы, которые умерли от СВДС, незадолго до этого переболели простудой, и это могло привести к проблемам с дыханием;
- пассивное курение. Дети, родители которых курят, имеют высокий риск СВДС.
Как уменьшить риск синдрома внезапной детской смерти
К сожалению, гарантированного способа профилактики СВДС нет. Вот что можно сделать, чтобы снизить риск внезапной смерти.
- Всегда укладывайте ребенка спать на спину. Положение на спине – самое безопасное для грудничков до 1 года. Если ребенок во сне самостоятельно перекатывается на живот, можно оставить его в этом положении. В таком случае нет нужды непрерывно наблюдать за ребенком, достаточно периодически его проверять.
- Держите кроватку пустой. Не укладывайте малыша спать на мягкой поверхности или пушистых пледах. В кроватке не должно быть одеял, подушек, мягких накладок на бортики. Чтобы ребенок не мерз, используйте спальный мешок или одевайте его теплее.
- Хотя бы на первые полгода жизни малыша поставьте его кроватку на расстоянии вытянутой руки от кровати. Так вы сможете легко наблюдать за ребенком. У малыша обязательно должно быть свое место для сна, потому что взрослые кровати опасны для грудничков.
- Если можете, кормите ребенка грудью. Кормление грудью в течение как минимум шести месяцев снижает риск внезапной детской смерти.
- Сделайте прививку. Исследования показывают, что вакцинированные дети имеют более низкий риск СВДС.
- Не перегревайте малыша. Следите за тем, чтобы в комнате, где спит ребенок, была комфортная температура (18 – 21 градусов по Цельсию), старайтесь не надевать слишком много слоев одежды.
- Предложите ребенку соску перед сном. Но не заставляйте использовать ее через силу и не вставляйте ее обратно в рот, если во время сна она выпала. Не используйте соски, которые прикрепляются к одежде или игрушкам.
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