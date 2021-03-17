Синдром внезапной детской смерти – это внезапная необъяснимая смерть ребенка в возрасте до 1 года, причина которой так и остается неизвестной. Обычно это происходит во время сна.

Причины синдрома внезапной детской смерти (СВДС)

Точная причина СВДС до сих пор неизвестна. Но ученые назвали несколько факторов, которые могут на это влиять.

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Вот несколько из них:

дефекты в той части мозга, которая контролирует дыхание;

низкий вес при рождении, если ребенок родился раньше срока или беременность была многоплодной;

инфекция дыхательных путей. Многие младенцы, которые умерли от СВДС, незадолго до этого переболели простудой, и это могло привести к проблемам с дыханием;

пассивное курение. Дети, родители которых курят, имеют высокий риск СВДС.

Как уменьшить риск синдрома внезапной детской смерти

К сожалению, гарантированного способа профилактики СВДС нет. Вот что можно сделать, чтобы снизить риск внезапной смерти.