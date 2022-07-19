Американская академия педиатрии (AAP) недавно просмотрела свою позицию относительно безопасного сна, содержащую советы по уменьшению риска всех смертей младенцев, связанных со сном.

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Как уменьшить риск синдром внезапной смерти младенцев

Хотя нет гарантированного способа предотвратить СВСМ, исследования показывают, что безопасное место для сна поможет снизить риск развития СВСМ у вашего ребенка.

Младенцев нужно класть спать на спину. Младенцы, спящие на спине, имеют гораздо меньше шансов внезапно умереть, чем дети, спящие на животе или боку. Проблема с положением на боку состоит в том, что вашему ребенку легче переворачиваться на живот.

Некоторые родители переживают, что дети подавятся, когда лежат на спине. Но анатомия дыхательных путей вашего ребенка и его рвотный рефлекс будут предотвращать это. Даже дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) должны спать на спине.

Используйте твердую ровную поверхность для сна. Твердая поверхность означает, что она не должна прогибаться, когда ваш ребенок лежит на нем.

Убедитесь, что матрас предназначен для конкретной кроватки и плотно прилегает. Используйте только простыню с резинкой, больше ничего не должно быть в кроватке с вашим ребенком.

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