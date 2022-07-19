Американская академия педиатрии (AAP) недавно просмотрела свою позицию относительно безопасного сна, содержащую советы по уменьшению риска всех смертей младенцев, связанных со сном.
Читайте также: Нашли новую пользу грудному вскармливанию детей
Как уменьшить риск синдром внезапной смерти младенцев
Хотя нет гарантированного способа предотвратить СВСМ, исследования показывают, что безопасное место для сна поможет снизить риск развития СВСМ у вашего ребенка.
Младенцев нужно класть спать на спину. Младенцы, спящие на спине, имеют гораздо меньше шансов внезапно умереть, чем дети, спящие на животе или боку. Проблема с положением на боку состоит в том, что вашему ребенку легче переворачиваться на живот.
Некоторые родители переживают, что дети подавятся, когда лежат на спине. Но анатомия дыхательных путей вашего ребенка и его рвотный рефлекс будут предотвращать это. Даже дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) должны спать на спине.
Используйте твердую ровную поверхность для сна. Твердая поверхность означает, что она не должна прогибаться, когда ваш ребенок лежит на нем.
Убедитесь, что матрас предназначен для конкретной кроватки и плотно прилегает. Используйте только простыню с резинкой, больше ничего не должно быть в кроватке с вашим ребенком.
Другие советы по сну
- Не используйте детскую кроватку, если нет инструкций, фурнитуры или она сломана.
- Если ваш ребенок уснет в автокресле, коляске, качелях или слинге, вы как можно быстрее переместите его на твердую поверхность для сна на спине.
- Не используйте продукты, которые не предназначены специально для сна новорожденных, например подушки.
- По крайней мере, первые шесть месяцев место для сна вашего ребенка должно быть в той же комнате, где вы спите. Разместите детскую кроватку в вашей спальне, рядом со своей кроватью.
- Мягкие предметы не должны быть в кроватках. Они могут увеличить риск удушения ребенка. Сюда входят подушки и игрушки, одеяла, наматрасники, бамперы и связанные с ними изделия, которые крепятся к ламелям или бортикам кроватки.
- Младенцы никогда не должны спать на диванах или мягких креслах, ни сами, ни с другими.