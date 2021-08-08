Одну дозу за вчера получили 50 993 человека. Две последних дозы – 27 972 человека. Теперь они полностью иммунизированы.

Внимание Почти вдвое меньше, чем вчера: COVID-19 за сутки заболели 619 человек

За это время работали

449 мобильных бригад;

1273 пункта прививки;

360 центров вакцинации.

Прививок в целом

С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 487 273 прививки.



Статистика прививок в Украине / Фото Минздрава

Надо ли прививаться, если переболели болезнью

Вакцинироваться нужно даже в случае, когда человек уже болел коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что сейчас действует общая рекомендация сделать прививку через 6 месяцев после коронавируса. Однако, ждать полгода после болезни не стоит тем, кто работает в критической инфраструктуре.