Синдром выходных: за сутки от коронавируса привили менее 80 тысяч человек

Со вчерашнего дня, 7 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 78 965 человек, что более чем на 90 тысяч меньше, чем вчера. Днем раньше за сутки успели сделать 170 602 укола.

Одну дозу за вчера получили 50 993 человека. Две последних дозы – 27 972 человека. Теперь они полностью иммунизированы.

Внимание Почти вдвое меньше, чем вчера: COVID-19 за сутки заболели 619 человек

За это время работали

449 мобильных бригад;

1273 пункта прививки;

360 центров вакцинации.

Прививок в целом

С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 487 273 прививки.



Статистика прививок в Украине / Фото Минздрава

Надо ли прививаться, если переболели болезнью

Вакцинироваться нужно даже в случае, когда человек уже болел коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что сейчас действует общая рекомендация сделать прививку через 6 месяцев после коронавируса. Однако, ждать полгода после болезни не стоит тем, кто работает в критической инфраструктуре.