В Сингапуре британца приговорили к полугоду заключения из-за отказа носить маску

В Сингапуре к 6 месяцам заключения приговорили британца, который отказывался носить маску в общественных местах. Все потому, что он нарушал карантинные ограничения.

Так, его признали виновным по четырем пунктам обвинения. Между тем мужчина считает такое решение "незаконным".

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Что совершил мужчина

В мае 40-летний Бенджамин Глинн отказался надеть маску в поезде, а в апреле появился без средства индивидуальной защиты в суде.

Также его обвинили в причинении неудобств и использовании "угрожающих слов" в сторону государственных служащих.

Во время заседания, которое состоялось 18 августа, Глинн назвал обвинение "незаконным" и попросил вернуть ему паспорт для возвращения к семье в Великобритании.

Ограничения в Сингапуре: строгие, но действенные

Власти Сингапура сумели взять ситуацию с COVID-19 под контроль. Но для этого пришлось ввести достаточно строгие противоэпидемические меры.

В стране уже неоднократно штрафовали и лишали свободы нарушителей карантина. К примеру, в феврале британца приговорили к двум неделям заключения после того, как он покинул место самоизоляции, чтобы встретиться с невестой.

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Источник: СНБО Украины