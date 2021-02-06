В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса: к чему это привело
В Сингапуре работнику Национального офтальмологического центра из-за халатности медперсонала ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от COVID-19. Инцидент произошел 14 января.
Источник:Channel News Asia
Ошибку при введении лекарства заметили сразу же после инъекции, а мужчину немедленно госпитализировали. За этот период у него не было обнаружено никаких побочных эффектов.
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Инцидент произошел из-за ошибки персонала
Во время внутреннего расследования выяснили, что досадный случай стал следствием человеческой ошибки из-за несогласованных действий персонала.
Работник, который был ответственным за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению.
Что известно о вакцинации в Сингапуре
- В Сингапуре вакцинация от коронавируса началась 30 декабря 2020 года.
- Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медицинские работники, пожилые люди и другие категории граждан, входящие в группу риска.
- С 27 января 2021 года в стране началась вакцинация населения.
- В правительстве Сингапура надеются, что к концу 2021 года все граждане пройдут вакцинацию.
- В конце января сообщалось о вакцинации 113 тысяч человек в стране.
Ситуация с COVID-19 в Сингапуре: коротко
- По состоянию на 6 февраля в стране зафиксировали 59 649 случаев заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь удалось 59 373 пациентам. Умерли от инфекции 29 человек.
- Сейчас в Сингапуре COVID-19 болеет 241 человек.
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