В Сингапуре работнику Национального офтальмологического центра из-за халатности медперсонала ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от COVID-19. Инцидент произошел 14 января.

Ошибку при введении лекарства заметили сразу же после инъекции, а мужчину немедленно госпитализировали. За этот период у него не было обнаружено никаких побочных эффектов.

Читайте также В мире от COVID-19 вакцинировались больше людей, чем заболели: недуг понемногу отступает

Инцидент произошел из-за ошибки персонала

Во время внутреннего расследования выяснили, что досадный случай стал следствием человеческой ошибки из-за несогласованных действий персонала.

Работник, который был ответственным за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению.

Что известно о вакцинации в Сингапуре

В Сингапуре вакцинация от коронавируса началась 30 декабря 2020 года.

Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медицинские работники, пожилые люди и другие категории граждан, входящие в группу риска.

С 27 января 2021 года в стране началась вакцинация населения.

В правительстве Сингапура надеются, что к концу 2021 года все граждане пройдут вакцинацию.

В конце января сообщалось о вакцинации 113 тысяч человек в стране.

Обратите внимание! Сингапур стал первой страной Азии, которая разрешила использование лекарств Moderna для вакцинации своего населения от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Сингапуре: коротко