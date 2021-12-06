Новый инновационный ПЦР-тест выпустила биотехнологическая компания в Сингапуре BioAcumen Global.
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Как он работает
Набор реагентов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) способен выявить именно новый вариант коронавируса, помня все предыдущие. Это означает, что пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:
- положительный на COVID-19 и положительный результат на Омикрон;
- положительный на COVID-19 и отрицательный на Омикрон;
- отрицательный как на COVID-19, так и на Омикрон.
Известно, что цена такого теста будет колебаться в пределах 11–14 долларов за штуку. Его преимущество в том, что он не нуждается в дополнительном охлаждении, а следовательно – дольше будет храниться.
Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Сначала планируют прислать набор реагентов для определения Омикрона в Индонезию.
Необходимы дополнительные исследования
Впрочем, отмечают, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта. Так тестирование продлится на день дольше, в отличие от других ПЦР-тестов.
Что известно о штамме коронавируса ОмикронШтамм Омикрон обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста. Ученые установили, что он имеет больше 50 мутаций.
Во Всемирной организации здравоохранения штамм отметили как вызывающий беспокойство. Так как его почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста. Поэтому ВОЗ направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон. Кроме того, болеть могут даже те люди, которые уже перенесли COVID-19.
Пока в Украине не обнаружили новый штамм коронавируса, но данные о нем будут обновлять ежедневно.