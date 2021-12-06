В Сингапуре разработали первый ПЦР-тест, который определяет Омикрон: как он работает

Сингапурским ученым удалось разработать новый вид ПЦР-теста. Уверяют, что он определяет штамм коронавируса Омикрон.

Новый инновационный ПЦР-тест выпустила биотехнологическая компания в Сингапуре BioAcumen Global.

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Как он работает

Набор реагентов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) способен выявить именно новый вариант коронавируса, помня все предыдущие. Это означает, что пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:

положительный на COVID-19 и положительный результат на Омикрон;

положительный на COVID-19 и отрицательный на Омикрон;

отрицательный как на COVID-19, так и на Омикрон.

Известно, что цена такого теста будет колебаться в пределах 11–14 долларов за штуку. Его преимущество в том, что он не нуждается в дополнительном охлаждении, а следовательно – дольше будет храниться.

Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Сначала планируют прислать набор реагентов для определения Омикрона в Индонезию.

Необходимы дополнительные исследования

Впрочем, отмечают, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта. Так тестирование продлится на день дольше, в отличие от других ПЦР-тестов.