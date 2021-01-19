Синяки – это реакция тела на травму, когда под кожей развиваются капилляры. Синяки проходят самостоятельно за неделю-две. Однако бывает, что они свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, а бывает люди просто склонны к образованию синяков.

Почему у некоторых людей синяки возникают чаще

В частности, синяки интенсивнее проявляются у людей старшего возраста, поскольку кровеносные сосуды становятся слабее. Почему могут возникать синяки объяснили специалисты Medical News Today.

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Признаки, которые помогут определить, что синяки возникают легче, чем обычно:

У вас возникают болезненные синяки в ответ на незначительные травмы.

Замечаете на теле много синяков, но не помните их причину.

Синяки возникают слишком часто, а на их заживление уходит много недель.

​Кровотечение длится более 10 минут после травмы.

7 причин, через которые могут возникать синяки

Лекарственные средства

Лекарства, разжижающие кровь, могут вызвать у человека еще больше кровотечений и синяков.

Люди, которіе принимают лекарства и заметили усиление кровотечений или синяков, должны проконсультироваться с врачом. Стоит обсудить риски и преимущества продолжения лечения.

Злоупотребление алкоголем

Алкоголь – ключевой фактор риска заболеваний печени, таких как цирроз, которые постепенно подрывают ее функцию. По мере прогрессирования заболевания, печень перестает вырабатывать белки, которые помогают свертыванию крови.



Чаще всего синяк возникает вследствие травмы / Фото Pixabay

Нарушение свертываемости крови

Многие генетические заболевания могут привести к плохой свертываемости крови.

Когда генетическое нарушение свертывания крови вызывает легкие синяки, также возможно, что человек может испытывать опасные для жизни кровотечения. Такие симптомы обычно присутствуют с рождения, поэтому генетические нарушения свертываемости крови чаще всего встречаются у младенцев и маленьких детей.

Болезнь Виллебранда-что это? Болезнь Виллебранда – распространенное нарушение свертываемости крови, которое поражает около 1% населения. У человека с этим заболеванием дефектен или отсутствует белок Виллебранда, который важен для свертывания крови.

Дефицит витаминов Некоторые витамины способствуют заживлению организма и свертыванию крови. В частности, недостаток витамина С может вызвать заболевание цинга. Цинга вызывает кровоточивость десен, неизлечимые раны и легкие синяки.



Дефицит витаминов может быть причиной возникновения синяков / Фото Unsplash

Витамин К помогает организму образовывать сгустки, чтобы остановить кровотечение. Люди, которым не хватает витамина К, также могут заметить внезапное увеличение синяков.

Дефицит витаминов обычно довольно легко исправить. Однако важно, диагностировать дефицит с помощью анализа крови, чтобы врач мог порекомендовать соответствующую витаминную добавку и дозировка.

Рак

В редких случаях внезапное усиление кровотечения, в частности синяк, может быть признаком рака.

Раковые заболевания, поражающие кровь и костный мозг, в частности лейкоз, могут вызывать синяки. Человек также может заметить кровоточивость десен.

Васкулит

Васкулит относится к группе состояний, вызывающих воспаление кровеносных сосудов. Помимо ускоренного кровотечения и синяков, человек может испытывать одышку, онемение конечностей и язвы, комки или пурпурные пятна на коже.

Пурпура

Пурпура обычно поражает пожилых людей, в частности около 10% людей старше 50 лет, вызывает на коже пурпурно-красные поражения, а также часто поражает руки и кисти. Защита кожи от солнца может уменьшить тяжесть симптомов.