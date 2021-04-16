Sinovac на 67% ефективна проти симптоматичного перебігу COVID-19: звіт в Чилі
Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac на 67% ефективна в запобіганні COVID-19, супроводжуваного симптомами. Нові дані підтвердило дослідження в Чилі.
Источник:U.S. News
Чилійський уряд представив звіт нового дослідження китайської вакцини CoronaVac. У ньому взяли участь 10,5 мільйонів людей.
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Основні показники ефективності вакцини
- Китайська вакцина знижує ризик летального результату на 80%.
- Ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації оцінили в 85%.
- На 67% препарат ефективний проти симптоматичного COVID-19.
Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
Неоднозначність досліджень
У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.
Раніше, за результатами досліджень вакцини Sinovac в Туреччині, вона показала ефективність у 83,5% випадків.
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