Sinovac на 67% эффективна против симптоматического течения COVID-19: отчет в Чили
Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac на 67% эффективна в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами. Новые данные подтвердило исследование в Чили.
Источник:U.S. News
Чилийское правительство представило отчет нового исследования китайской вакцины CoronaVac. В нем приняли участие 10,5 миллионов человек.
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Основные показатели эффективности вакцины
- Китайская вакцина снижает риск летального исхода на 80%.
- Эффективность вакцины в предотвращении госпитализации оценили в 85%.
- На 67% препарат эффективен против симптоматического COVID-19.
Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
Неоднозначность исследований
В январе 2021 года исследование бразильских медиков выявило, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь немногим выше 50%.
Ранее, по результатам исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.
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