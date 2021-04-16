Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac на 67% эффективна в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами. Новые данные подтвердило исследование в Чили.

Чилийское правительство представило отчет нового исследования китайской вакцины CoronaVac. В нем приняли участие 10,5 миллионов человек.

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Основные показатели эффективности вакцины

Китайская вакцина снижает риск летального исхода на 80%.

на 80%. Эффективность вакцины в предотвращении госпитализации оценили в 85%.

оценили в 85%. На 67% препарат эффективен против симптоматического COVID-19.

Важно! В Украине тоже используют вакцину CoronaVac. Партия вакцин прибыла еще 25 марта, но вакцинацию начали 13 апреля. Нужна была регистрация и выводы украинской лаборатории. Предварительные данные по эффективности вакцины были весьма неоднозначны. Кроме того, в Украине были проблемы с поставками вакцины — посредник задержал поставки партий.

CoronaVac – как действует вакцина Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Неоднозначность исследований

В январе 2021 года исследование бразильских медиков выявило, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь немногим выше 50%.

Ранее, по результатам исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.

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