Sinovac или AstraZeneca: выяснили, какая вакцина эффективно противодействует штамму Дельта

10 июля 2021 , 11:16
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Источник:

Thaipbsworld

Китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта.

Такой вывод сделал известный тайский врач Тирават Хемачудха и его коллега Хате Шрипратак.

Важно Какая вакцина против коронавируса лучшая: версия Ляшко

Какая вакцина более эффективна против штамма Дельта

Ученые установили, что 2 дозы Sinovac в среднем повышают уровень антител до 80 – 90%. В то же время полная иммунизация британской вакциной Oxford/AstraZeneca способна увеличить уровень нейтрализующих антител до более 90% против штамма Дельта.

Интересно! Исследование также показывает, что 2 дозы Sinovac плюс дополнительная доза AstraZeneca могут предотвратить инфекцию Delta лучше, чем 2 дозы Sinovac, но все же меньше, чем 2 дозы AstraZeneca.

Отметим, что в Украине сейчас используют такие вакцины против COVID-19:

  1. Oxford/AstraZeneca,
  2. Pfizer/BioNTech,
  3. Sinovac,
  4. Johnson & Johnson.

Насколько вакцинированные украинцы защищены от штамма Дельта

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вакцинированные украинцы защищены от тяжелого течения коронавируса, который вызывает штамм Дельта.

Что известно о штамме Дельта?

Сейчас его зафиксировали в 92 странах мира. Штамм Дельта отнесли к списку вызывающих "особое беспокойство". Он гораздо заразнее других штаммов. Основная опасность нового вида коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет.
Автор: Альона Захарова