Sinovac или AstraZeneca: выяснили, какая вакцина эффективно противодействует штамму Дельта

Китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта.

Такой вывод сделал известный тайский врач Тирават Хемачудха и его коллега Хате Шрипратак.

Важно Какая вакцина против коронавируса лучшая: версия Ляшко

Какая вакцина более эффективна против штамма Дельта

Ученые установили, что 2 дозы Sinovac в среднем повышают уровень антител до 80 – 90%. В то же время полная иммунизация британской вакциной Oxford/AstraZeneca способна увеличить уровень нейтрализующих антител до более 90% против штамма Дельта.

Исследование также показывает, что 2 дозы Sinovac плюс дополнительная доза AstraZeneca могут предотвратить инфекцию Delta лучше, чем 2 дозы Sinovac, но все же меньше, чем 2 дозы AstraZeneca.

Отметим, что в Украине сейчас используют такие вакцины против COVID-19:

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Johnson & Johnson.

Насколько вакцинированные украинцы защищены от штамма Дельта

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вакцинированные украинцы защищены от тяжелого течения коронавируса, который вызывает штамм Дельта.