Sinovac или AstraZeneca: выяснили, какая вакцина эффективно противодействует штамму Дельта
Источник:Thaipbsworld
Китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта.
Такой вывод сделал известный тайский врач Тирават Хемачудха и его коллега Хате Шрипратак.
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Какая вакцина более эффективна против штамма Дельта
Ученые установили, что 2 дозы Sinovac в среднем повышают уровень антител до 80 – 90%. В то же время полная иммунизация британской вакциной Oxford/AstraZeneca способна увеличить уровень нейтрализующих антител до более 90% против штамма Дельта.Интересно! Исследование также показывает, что 2 дозы Sinovac плюс дополнительная доза AstraZeneca могут предотвратить инфекцию Delta лучше, чем 2 дозы Sinovac, но все же меньше, чем 2 дозы AstraZeneca.
Отметим, что в Украине сейчас используют такие вакцины против COVID-19:
- Oxford/AstraZeneca,
- Pfizer/BioNTech,
- Sinovac,
- Johnson & Johnson.
Насколько вакцинированные украинцы защищены от штамма Дельта
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вакцинированные украинцы защищены от тяжелого течения коронавируса, который вызывает штамм Дельта.