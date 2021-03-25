Уже совсем скоро в Украину прибудет первая партия вакцины (около 200 тысяч доз) против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, о доставке которой объявила фармгруппа "Лекхим". Насколько эффективна и безопасна вакцина – читайте далее.

Вакцину Sinovaс уже отправили в Украину

25 марта пресс-служба Посольства Украины в Китае заявила, что в Украину уже отправлена первая партия вакцин против COVID-19.

Информация взята из фейсбук-страницы пресс-службы

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Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 миллиона вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

В пресс-службе отметили, что инактивированная вакцина прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.

Все о вакцине компании Sinovac

Вакцина Sinovac Biotech стала третьей вакциной от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине. Одним из преимуществ вакцины является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 °C.

Компания Sinovac Biotech: что известно Компания была основана в 1999 году и в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б , ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы).

Эффективность вакцины

По результатам последних исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.

В то же время издание Bloomberg пишет, что вакцина стопроцентно эффективна для предотвращения тяжелых случаев.

В Global Times также пишут, что результаты препарата против коронавируса компании Sinovac довольно неплохие и прогнозируют, что он может снизить потребность больных в госпитализации на 78%.

Побочные эффекты от вакцины Sinovac

Исследования препарата не показали серьезных побочных эффектов, самый распространенный – лихорадка в течение нескольких дней.

Распространенные побочные эффекты после прививки:

жар,

покраснение вокруг области вакцинации,

кашель.

Сколько будет стоить одна доза препарата Sinovac

Одна доза вакцины компании Sinovac стоит 504 гривны, поэтому в целом закупленные вакцины будут стоить примерно 965 миллионов гривен.

Как действует вакцина CoronaVac Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Всего компания должна поставить 1,9 миллиона доз вакцины китайского производителя Sinovaс

"Мы ожидаем, по той информации, которую сообщил "Лекхим", что первая партия будет 200 тысяч доз. Потом привозят остальное. После того, как привезут, согласно нашему законодательству должен еще быть лабораторный контроль. Проводит его Гослекслужба вместе с ГЭЦ (Государственный экспертный центр Минздрава – ред.). Думаю, очень быстро его проведем, до 10 дней", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр здравоохранения отмечает, что эти вакцины будут использовать для прививки согласно плану вакцинации и там нет оговорок относительно возраста.

А как продолжается вакцинация Sinovaс в других странах?

Вакцина против коронавируса уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и Малайзии.

Издание The Page пообщалось с руководителем исследований, профессором турецкого университета Хаджеттепе Серхатом Уналом о том, почему Турция выбрала именно эту вакцину для массовой прививки в стране.

Это было решение министра здравоохранения, но я считаю, что они искали самый безопасный вариант. Технология Sinovac классическая, ее использовали на протяжении десятилетий. Кроме того, и первая, и вторая фаза исследований показали достаточно эффективные результаты. Третья фаза также показывает отличную эффективность китайской вакцины от коронавируса,

– заявил Серхат Унал.

В Турции вакцинируют население в 2 этапа: нулевой день, а затем через 28 дней вторая доза. В стране также уже завершили вакцинацию всего медицинского персонала.

"Теперь мы начали вакцинировать пожилых людей – тех, кому сейчас за 65. После чего будем вакцинировать персонал полиции, учителей, водителей общественного транспорта. А потом мы будем вакцинировать людей старше 50 лет. У нас есть четкий график вакцинации от COVID-19", – сказал он.