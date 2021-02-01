Sinovaс не сообщает Украине об эффективности закупленной у них вакцины
Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Україна 24
Как ранее сообщил глава Минздрава Максим Степанов, Украина закупит вакцину, эффективность которой более 70%.
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Однако китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины. Об этом в эфире "Украина 24", заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Радуцкий напомнил, что Украина по механизму COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями – от AstraZeneca и Sinovaс.
Но они (Sinovaс) до сих пор не предоставили документы, что у них эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью,
– заявил он.
Напомним, Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале. Первыми вакцину получат медицинские работники.
Информация взята из фейсбуке Виктора Ляшко
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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