Сирия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса. Отныне "Спутник V" могут использовать для иммунизации сирийцев. Ранее сообщалось, что Дамаск заставил израильтян закупить препарат.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство Сирии в России.

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Сейчас россияне заняты тем, что выясняют, как можно быстрее доставить препарат в Дамаск напрямую.

Сирия требовала от Израиля закупить вакцину, – СМИ

Ранее СМИ сообщили, что израильские власти готовы тайно закупить "Спутник V". Вроде бы такое требование выдвинул Дамаск за освобождение израильской гражданки. За сколько именно доз для сирийцев заплатит Израиль – не информировали.

Женщину задержали во время незаконного пересечения сирийской границы. Официальный Тель-Авив такую информацию опровергает. Говорит: вместо израильтянки отдали 2 сирийских пастухов.

Российскую вакцину одобрили уже в ряде стран мира

Отметим, что российскую вакцину уже одобрили в нескольких странах мира. В частности речь идет о Венгрии, Черногории, Беларуси и Армении. И это несмотря на то, что "Спутник V" не прошел важнейшую – третью стадию испытаний.

В Еврокомиссии удивлены такой бурной деятельностью России по собственной вакцине. В ЕС говорят, что Москва спешит навязывать свой препарат, однако собственных граждан вакцинирует очень медленно.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала