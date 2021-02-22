Сирия одобрила российскую вакцину от COVID-19
Сирия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса. Отныне "Спутник V" могут использовать для иммунизации сирийцев. Ранее сообщалось, что Дамаск заставил израильтян закупить препарат.
Источник:24 канал
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство Сирии в России.
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Сейчас россияне заняты тем, что выясняют, как можно быстрее доставить препарат в Дамаск напрямую.
Сирия требовала от Израиля закупить вакцину, – СМИ
Ранее СМИ сообщили, что израильские власти готовы тайно закупить "Спутник V". Вроде бы такое требование выдвинул Дамаск за освобождение израильской гражданки. За сколько именно доз для сирийцев заплатит Израиль – не информировали.
Женщину задержали во время незаконного пересечения сирийской границы. Официальный Тель-Авив такую информацию опровергает. Говорит: вместо израильтянки отдали 2 сирийских пастухов.
Российскую вакцину одобрили уже в ряде стран мира
Отметим, что российскую вакцину уже одобрили в нескольких странах мира. В частности речь идет о Венгрии, Черногории, Беларуси и Армении. И это несмотря на то, что "Спутник V" не прошел важнейшую – третью стадию испытаний.
В Еврокомиссии удивлены такой бурной деятельностью России по собственной вакцине. В ЕС говорят, что Москва спешит навязывать свой препарат, однако собственных граждан вакцинирует очень медленно.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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