Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах чрезмерное количество госпитализированных
Источник:Минздрав
Пока вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но с начала осени количество больных и госпитализированных начало резко расти.
Так, по состоянию на 18 сентября показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины. Напомним, что нормальными показатели считаются тогда, когда количество госпитализированных пациентов не превышает 50%.
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Регионы с превышенными показателями госпитализаций:
- Винницкая область – 66,3%,
- Днепропетровская область – 69,0%,
- Закарпатская область – 65,9%,
- Луганская область – 71,5%,
- Львовская область – 68,6%,
- Николаевская область – 105,1%,
- Ровненская область – 82,5%
- Сумская область – 56,7%,
- Харьковская область – 59,0%,
- Хмельницкая область – 51,3%.
Отметим, что за минувшие сутки в Украине в больницы госпитализировали 1 719 человек с COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последняя статистика
Источник: Минздрав
В течение последних 2 дней в Украине фиксировали более 6 тысяч новых больных COVID-19 в сутки. Так, в настоящее время сообщили о 6 234 новых пациентах, а днем ранее – о 6 624.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.
Всего по состоянию на 18 сентября в Украине обнаружили 2 344 398 больных коронавирусом. 2 230 306 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 54 829 инфицированных.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала