Жуткая ситуация с COVID-19 в Хмельницком

Об этом рассказала директор больницы Оксана Поддубная. Она подчеркнула, что с 18 октября медицинское учреждение перестало принимать COVID-больных, чтобы увеличить количество мест.

Актуально В Хмельницком школьники уйдут на каникулы раньше: дата и причина

Поддубная отметила, что в больнице сложилась непростая ситуация с кислородом. Это обусловлено поломкой на заводе, поставляющем кислород в медицинское учреждение.

Нам удалось разрешить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород,

– заверила директор учреждения.

Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больнице из 200 COVID-коек занято 198. Одновременно в отделении интенсивной терапии занятость 100%.

В целом в Хмельницкой области больных COVID-19 принимают в 18 медицинских учреждениях. Они заполнены на 62,7%, а 2 больницы области заполнены более чем на 80%. Речь идет о Каменец-Подольской ЦРБ (81%) и Полонской ЦРБ (88%).

Перечень больниц, принимающих больных COVID-19 В Хмельницкой области:

КП "Хмельницкая инфекционная больница";

КНП "Дунаевецкая многопрофильная больница";

КНП "Городоцкая городская многопрофильная больница";

КНП "Красиловская многопрофильная больница";

КНП "Многопрофильная центральная районная больница Слободко-Кульчиевецкая";

КНП "Хмельницкая городская больница";

КП "Славутская городская больница";

КНП "Шепетовская многопрофильная больница";

КНП "Волочиская многопрофильная больница";

КНП "Изяславская городская многопрофильная больница";

КНП "Староконстантиновская многопрофильная больница";

КНП Нетишинской МР "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин";

КНП "Каменец-Подольская городская больница";

КП "Хмельницкий городской перинатальный центр";

КНП "Полонская центральная районная больница";

Хмельницкая центральная районная больница;

Каменец-Подольская центральная районная больница;

Виньковецкая центральная районная больница.

Коронавирус в Украине: главное