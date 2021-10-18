Жуткая ситуация с COVID-19 в Хмельницком

Об этом рассказала директор больницы Оксана Поддубная. Она подчеркнула, что с 18 октября медицинское учреждение перестало принимать COVID-больных, чтобы увеличить количество мест.

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Поддубная отметила, что в больнице сложилась непростая ситуация с кислородом. Это обусловлено поломкой на заводе, поставляющем кислород в медицинское учреждение.

Нам удалось разрешить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород,
– заверила директор учреждения.

Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больнице из 200 COVID-коек занято 198. Одновременно в отделении интенсивной терапии занятость 100%.

В целом в Хмельницкой области больных COVID-19 принимают в 18 медицинских учреждениях. Они заполнены на 62,7%, а 2 больницы области заполнены более чем на 80%. Речь идет о Каменец-Подольской ЦРБ (81%) и Полонской ЦРБ (88%).

Перечень больниц, принимающих больных COVID-19 В Хмельницкой области:

  • КП "Хмельницкая инфекционная больница";
  • КНП "Дунаевецкая многопрофильная больница";
  • КНП "Городоцкая городская многопрофильная больница";
  • КНП "Красиловская многопрофильная больница";
  • КНП "Многопрофильная центральная районная больница Слободко-Кульчиевецкая";
  • КНП "Хмельницкая городская больница";
  • КП "Славутская городская больница";
  • КНП "Шепетовская многопрофильная больница";
  • КНП "Волочиская многопрофильная больница";
  • КНП "Изяславская городская многопрофильная больница";
  • КНП "Староконстантиновская многопрофильная больница";
  • КНП Нетишинской МР "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин";
  • КНП "Каменец-Подольская городская больница";
  • КП "Хмельницкий городской перинатальный центр";
  • КНП "Полонская центральная районная больница";
  • Хмельницкая центральная районная больница;
  • Каменец-Подольская центральная районная больница;
  • Виньковецкая центральная районная больница.

Коронавирус в Украине: главное

  • В Украине в течение 17 октября зафиксировали 9 524 новых случая COVID-19.
  • 3 127 украинцев госпитализировали, а 3 421 человек смогло выздороветь.
  • Болезнь унесла жизни 177 пациентов.
  • Сейчас Хмельницкая область приближается к "красной" зоне эпидемии.