Жуткая ситуация с COVID-19 в Хмельницком
Об этом рассказала директор больницы Оксана Поддубная. Она подчеркнула, что с 18 октября медицинское учреждение перестало принимать COVID-больных, чтобы увеличить количество мест.
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Поддубная отметила, что в больнице сложилась непростая ситуация с кислородом. Это обусловлено поломкой на заводе, поставляющем кислород в медицинское учреждение.
Нам удалось разрешить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород,
– заверила директор учреждения.
Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больнице из 200 COVID-коек занято 198. Одновременно в отделении интенсивной терапии занятость 100%.
В целом в Хмельницкой области больных COVID-19 принимают в 18 медицинских учреждениях. Они заполнены на 62,7%, а 2 больницы области заполнены более чем на 80%. Речь идет о Каменец-Подольской ЦРБ (81%) и Полонской ЦРБ (88%).
Перечень больниц, принимающих больных COVID-19 В Хмельницкой области:
- КП "Хмельницкая инфекционная больница";
- КНП "Дунаевецкая многопрофильная больница";
- КНП "Городоцкая городская многопрофильная больница";
- КНП "Красиловская многопрофильная больница";
- КНП "Многопрофильная центральная районная больница Слободко-Кульчиевецкая";
- КНП "Хмельницкая городская больница";
- КП "Славутская городская больница";
- КНП "Шепетовская многопрофильная больница";
- КНП "Волочиская многопрофильная больница";
- КНП "Изяславская городская многопрофильная больница";
- КНП "Староконстантиновская многопрофильная больница";
- КНП Нетишинской МР "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин";
- КНП "Каменец-Подольская городская больница";
- КП "Хмельницкий городской перинатальный центр";
- КНП "Полонская центральная районная больница";
- Хмельницкая центральная районная больница;
- Каменец-Подольская центральная районная больница;
- Виньковецкая центральная районная больница.
Коронавирус в Украине: главное
- В Украине в течение 17 октября зафиксировали 9 524 новых случая COVID-19.
- 3 127 украинцев госпитализировали, а 3 421 человек смогло выздороветь.
- Болезнь унесла жизни 177 пациентов.
- Сейчас Хмельницкая область приближается к "красной" зоне эпидемии.