С февраля 2021 года в Украине стремительно увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом. Такой рост продолжится еще в течение 2 – 3 недель и затем будет стабилизация.

Это прежде всего связано со следствием ужесточения карантинных ограничений в регионах. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Он отметил, что в Украине с прошлой недели замедлился уровень заболеваемости коронавирусом. В течение последних 4 недель в стране на 20% вырос показатель суточных госпитализаций. Сейчас он уменьшился до 14%.

Мы ожидаем, что рост продолжится в течение 2 – 3 недель, и затем должна произойти стабилизация,

– подчеркнул эксперт.

Юрий Ганиченко вспомнил, рост заболеваемости начался с ослаблением карантинных ограничений, которое закончилось еще в январе 2021 года. Традиционно в течение нескольких недель наблюдается реакция на изменение карантина.

"Мы имели в середине февраля начало роста, которое длится уже 5 недель подряд. В Киевской школе экономики мы постоянно отмечаем, что количество обнаруженных случаев сейчас плохо показывает, растет ли заболеваемость", – пояснил эксперт.

По его словам, то, что увеличивается обнаружение случаев – хороший знак. Ведь медики начинают видеть больше больных.

Более 50% регионов могут попасть в красную зону, – Ганиченко

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики отметил, со следующей недели более 50% регионов могут попасть в красную зону. Именно тогда правительство и Минздрав должны отреагировать, является ли это индикатором для введения общенационального локдауна.

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Также он назвал 3 области, которые находятся в зоне риска. В ближайшее время в красную зону могут попасть:

Ровненская область;

Черниговская область;

Тернопольская область.

Первые 2 региона могут пересечь отметку красной зоны с завтрашнего дня, 27 марта. Там сейчас уже есть невыполнение двух показателей в течение 2 дней подряд,

– рассказал Юрий Ганиченко.

И добавил, что если это продолжится еще на 3 день, будет собрана Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, и в течение следующих 2 – 3 дней может быть установлен красный уровень эпидопасности.

Справка. По состоянию на 26 марта, в красной зоне оказались 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская.

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