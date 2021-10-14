В больницы госпитализировали 4 633 человека с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 412 пациентов. Однако выздоровели 7 630 больных.

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Уровень тестирования населения

В течение вчерашних суток в Украине провели 117 246 различных исследований для выявления коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 63 319,
  • методом ИФА – 9 657,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.

Распространение коронавируса в регионах

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

В целом последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:

  • Киев – 936 случаев;
  • Винницкая область – 285 случаев;
  • Волынская область – 352 случая;
  • Днепропетровская область – 1 232 случая;
  • Донецкая область – 900 случаев;
  • Житомирская область – 1 107 случаев;
  • Закарпатская область – 207 случаев;
  • Запорожская область – 987 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 516 случаев;
  • Киевская область – 723 случая;
  • Кировоградская область – 114 случаев;
  • Луганская область – 709 случаев;
  • Львовская область – 1 132 случая;
  • Николаевская область – 217 случаев;
  • Одесская область – 1 191 случай;
  • Полтавская область – 739 случаев;
  • Ровненская область – 662 случая;
  • Сумская область – 1 003 случая;
  • Тернопольская область – 768 случаев;
  • Харьковская область – 1 665 случаев;
  • Херсонская область – 851 случай;
  • Хмельницкая область – 786 случаев;
  • Черкасская область – 497 случаев;
  • Черновицкая область – 584 случая;
  • Черниговская область – 718 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал