В больницы госпитализировали 4 633 человека с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 412 пациентов. Однако выздоровели 7 630 больных.

Днем ранее Расширили приказ об обязательной вакцинации, открыли новое антитело: новости о коронавирусе 13 октября

Уровень тестирования населения

В течение вчерашних суток в Украине провели 117 246 различных исследований для выявления коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 63 319,

методом ИФА – 9 657,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.

Общая статистика заболеваемости: по Состоянию на 14 октября в Украине зафиксировали 2 597 275 случаев COVID-19. Болезнь преодолели 2 311 991 человек. Но, к сожалению, недуг унес жизни 59 935 жителей страны.

Распространение коронавируса в регионах

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

В целом последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:

Киев – 936 случаев;

Винницкая область – 285 случаев;

Волынская область – 352 случая;

Днепропетровская область – 1 232 случая;

Донецкая область – 900 случаев;

Житомирская область – 1 107 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 987 случаев;

Ивано-Франковская область – 516 случаев;

Киевская область – 723 случая;

Кировоградская область – 114 случаев;

Луганская область – 709 случаев;

Львовская область – 1 132 случая;

Николаевская область – 217 случаев;

Одесская область – 1 191 случай;

Полтавская область – 739 случаев;

Ровненская область – 662 случая;

Сумская область – 1 003 случая;

Тернопольская область – 768 случаев;

Харьковская область – 1 665 случаев;

Херсонская область – 851 случай;

Хмельницкая область – 786 случаев;

Черкасская область – 497 случаев;

Черновицкая область – 584 случая;

Черниговская область – 718 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал