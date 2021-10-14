Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: за сутки обнаружили около 19 тысяч больных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.
В больницы госпитализировали 4 633 человека с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 412 пациентов. Однако выздоровели 7 630 больных.
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Уровень тестирования населения
В течение вчерашних суток в Украине провели 117 246 различных исследований для выявления коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 63 319,
- методом ИФА – 9 657,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.
Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.Общая статистика заболеваемости: по Состоянию на 14 октября в Украине зафиксировали 2 597 275 случаев COVID-19. Болезнь преодолели 2 311 991 человек. Но, к сожалению, недуг унес жизни 59 935 жителей страны.
Распространение коронавируса в регионах
За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.
В целом последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:
- Киев – 936 случаев;
- Винницкая область – 285 случаев;
- Волынская область – 352 случая;
- Днепропетровская область – 1 232 случая;
- Донецкая область – 900 случаев;
- Житомирская область – 1 107 случаев;
- Закарпатская область – 207 случаев;
- Запорожская область – 987 случаев;
- Ивано-Франковская область – 516 случаев;
- Киевская область – 723 случая;
- Кировоградская область – 114 случаев;
- Луганская область – 709 случаев;
- Львовская область – 1 132 случая;
- Николаевская область – 217 случаев;
- Одесская область – 1 191 случай;
- Полтавская область – 739 случаев;
- Ровненская область – 662 случая;
- Сумская область – 1 003 случая;
- Тернопольская область – 768 случаев;
- Харьковская область – 1 665 случаев;
- Херсонская область – 851 случай;
- Хмельницкая область – 786 случаев;
- Черкасская область – 497 случаев;
- Черновицкая область – 584 случая;
- Черниговская область – 718 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.