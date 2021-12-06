Снижение заболеваемости длится 4 недели

Во время брифинга 6 декабря министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться!

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Виктор Ляшко – глава Минздрава “В Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19. В частности, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13%”.

В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась, а потому призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни,

– добавил глава Минздрава.

Справка! За неделю с 29 ноября до 5 декабря в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19.

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