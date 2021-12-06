Ситуация с COVID-19 улучшилась, но надо готовиться к новой волне, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине. В то же время министр предупредил о вероятности новой волны эпидемии COVID-19.

Снижение заболеваемости длится 4 недели

Во время брифинга 6 декабря министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться!

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Виктор Ляшко – глава Минздрава “В Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19. В частности, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13%”.

В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась, а потому призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни,

– добавил глава Минздрава.

COVID-19 в Украине: актуальная статистика

С начала пандемии зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали 88 519 жителей страны.

В течение последних суток заболеваемость снизилась – впервые за долгое время в стране зарегистрировали менее 5 тысяч больных.

С сегодняшнего дня, 6 декабря, на территории Украины начинают действовать ужесточенные карантинные правила .

. Минздрав также расширил желтую зону адаптивного карантина, в нее вошла Закарпатская область. Зато оранжевую сократили до одной.

За неделю с 29 ноября до 5 декабря в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19.