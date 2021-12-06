Ситуация с COVID-19 улучшилась, но надо готовиться к новой волне, – Ляшко
6 декабря 2021 , 13:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине. В то же время министр предупредил о вероятности новой волны эпидемии COVID-19.
Снижение заболеваемости длится 4 недели
Во время брифинга 6 декабря министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться!
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
“В Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19. В частности, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13%”.
В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась, а потому призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.
Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни,
– добавил глава Минздрава.
COVID-19 в Украине: актуальная статистика
- С начала пандемии зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали 88 519 жителей страны.
- В течение последних суток заболеваемость снизилась – впервые за долгое время в стране зарегистрировали менее 5 тысяч больных.
- С сегодняшнего дня, 6 декабря, на территории Украины начинают действовать ужесточенные карантинные правила.
- Минздрав также расширил желтую зону адаптивного карантина, в нее вошла Закарпатская область. Зато оранжевую сократили до одной.