Ситуация с COVID-19 улучшилась, но надо готовиться к новой волне, – Ляшко

6 декабря 2021 , 13:53
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Источник:

24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине. В то же время министр предупредил о вероятности новой волны эпидемии COVID-19.

Снижение заболеваемости длится 4 недели

Во время брифинга 6 декабря министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться!

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Виктор Ляшко – глава Минздрава

“В Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19. В частности, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13%”.

В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась, а потому призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни,
– добавил глава Минздрава.

Справка! За неделю с 29 ноября до 5 декабря в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19.

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Автор: Анастасія Лукашевська