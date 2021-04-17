Ситуация с госпитализацией из-за COVID-19 улучшилась в 6 областях
Уровень госпитализации из-за коронавируса находится в норме уже в 6 областях. За сутки 16 апреля ситуация улучшилась во Львовской и Тернопольской областях.
Источник:Минздрав
На Львовщине показатель госпитализаций составляет 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения. На Тернопольщине – 59,8.
Кстати Тернополь и Херсон ослабляют карантин
Какова ситуация в других регионах
Еще в нескольких областях показатели тоже соответствуют норме. В частности:
- Закарпатской – 39,1,
- Кировоградской – 49,4,
- Ивано-Франковской – 47,8,
- Херсонской – 56,4.
В то же время наихудшая ситуация в Хмельницкой области – 121,4. В Киеве показатель достигает 82,3.
Коронавирус в Украине: статистика
- За сутки 16 апреля коронавирус диагностировали у 14 984 украинцев. Умерли 440 больных, но выздоровели – 9736.
- С начала пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек, выздоровели – 1 475 556 больных, умерли от осложнений – 39 536.
- По состоянию на 17 апреля вакцинировались 445 859 людей в Украине.
- В красной зоне остались Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. В желтой – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
Важно Британский штамм коронавируса циркулирует во всех областях Украины
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