Уровень госпитализации из-за коронавируса находится в норме уже в 6 областях. За сутки 16 апреля ситуация улучшилась во Львовской и Тернопольской областях.

На Львовщине показатель госпитализаций составляет 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения. На Тернопольщине – 59,8.

Кстати Тернополь и Херсон ослабляют карантин

Какова ситуация в других регионах

Еще в нескольких областях показатели тоже соответствуют норме. В частности:

Закарпатской – 39,1,

Кировоградской – 49,4,

Ивано-Франковской – 47,8,

Херсонской – 56,4.

В то же время наихудшая ситуация в Хмельницкой области – 121,4. В Киеве показатель достигает 82,3.

Коронавирус в Украине: статистика

За сутки 16 апреля коронавирус диагностировали у 14 984 украинцев. Умерли 440 больных, но выздоровели – 9736.

С начала пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек, выздоровели – 1 475 556 больных, умерли от осложнений – 39 536.

По состоянию на 17 апреля вакцинировались 445 859 людей в Украине.

В красной зоне остались Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. В желтой – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Важно Британский штамм коронавируса циркулирует во всех областях Украины