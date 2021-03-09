Ситуация хуже всего за все время пандемии: три COVID-больницы Черновцов забиты
Три больницы в Черновцах, принимающих пациентов с COVID-19 заполнены почти до конца. Власти области говорят о том, что прошедшая неделя стала самой тяжелой за все время пандемии.
Источник:"Укринформ"
Черновицкие больницы №1, 3 и 4 загружены уже на 98 – 100%. Реанимации этих больниц также полностью забиты. Такие данные предоставил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Черный.
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Рекорды госпитализаций
Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. У нас были абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за одни сутки в госпитальные базы попали 176 пациентов,
– рассказал Олег Черный.
За последний год, рассказал чиновник, такой госпитализации еще не было. По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они тоже начали загружаться.
Власти области обратились в Черновицкий городской совет с просьбой подготовить резерв. Речь идет не только о местах в больницах, но и о медиках, которые будут оказывать помощь.
Ситуация с коронавирусом на Буковине: кратко
- По состоянию на 9 марта в Черновицкой области COVID-19 заболели 59 134 человека.
- С 1 марта область находится в красной зоне: здесь не работают ТРЦ, заведения выполняют заказ только на вынос.
- С 7 марта "Укрзализныця" прекратила посадку и высадку пассажиров, а билеты в Черновцы или из приобрести невозможно.
- 3 марта под зданием ОГА в Черновцах состоялась "антикарантинна акция". На нее собрались около сотни предпринимателей, которые возмутились введением усиленного карантина.
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