Сейчас, 17 февраля, Ивано-Франковская область сообщила о 646 новых случаях заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости по Украине.

Ивано-Франковская область уже больше 2 недель лидирует по количеству новых больных COVID-19. Ситуация критическая и в больницах областного центра.

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Как изменилась ситуация в Ивано-Франковске за последние сутки

За минувшие сутки на Ивано-Франковщине обнаружили 646 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Еще 9 пациентов умерли. Вместе с тем выздоровели – 390 человек.

Что известно о ситуации в больницах Франковска:

В Ивано-Франковской области один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%.

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, заняты все койко-места. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Медицинский персонал разворачивает дополнительные койко-места в городском перинатальном центре.

В городской клинической больнице №1, которая принимает больных коронавирусом, занято уже 80% койко-мест.

Вместе с тем в городской клинической детской больнице на 16 февраля лечились 83 пациента. 3 ребенка находились в реанимации.

Во многих населенных пунктах области заполненность койко-мест – более 90%.

Из-за чрезвычайно высокого уровеня распространения коронавируса на Прикарпатье туда отправился главный санврач Виктор Ляшко.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в городе должны привлекать дополнительный медицинский персонал. Также готовы открыть еще 2 больницы.

Общая статистика коронавируса в области

Источник: аппарат СНБО Украины

По состоянию на 17 февраля в Ивано-Франковской области зарегистрировали 56 500 пациентов с COVID-19. 1 067 из них ушли из жизни. В то же время побороть болезнь сумели 45 847 жителей области.

Сейчас от коронавируса продолжают лечиться 9 586 жителей региона. Вместе с тем наличие инфекции подозревают еще у 61 256 человек.