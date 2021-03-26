Второй день подряд в Одесской области регистрируют рекордный уровень заболеваемости в регионе. Количество новых случаев 26 марта превысило 1,5 тысячи. В Минздраве заявили, что ситуация вызывает беспокойство.

Последние несколько дней в регионе фиксируют наибольшее количество случаев в Украине. Об этом заявила директор департамента здравоохранения обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева.

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Одесский антирекорд

В регионе увеличилась и смертность. За последние сутки умерли 19 человек, а с начала эпидемии зафиксировано 1 488 человек.

За последние сутки в области COVID-19 выявлено у 1 545 человек, из которых 708 – одесситы. Заболел 41 медик. Ситуация выходит из-под контроля. Если будет кислород, а медиков нет, кто будет работать в больницах?

– сакцентировала Наталья Одарий-Захарьева.

Выздоровели 299 одесских пациентов, а новые подозрения на ковид получили 1 676 человек.

Обратите внимание! 25 марта в Одессе зарегистрировали 1 235 новых случаев инфицирования ковидом. Но тогда наибольшее количество положительных ПЦР-тестов зарегистрировали в столице.

Что известно о карантине в Одесской области

Недавно мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что дополнительные койки Одессу не спасут – городу нужны медики. Он отмечал, что для борьбы с инфекцией в ближайшее время направят интернов медицинского университета.

С 23 марта Одесская область перешла в красную зону: здесь усилили карантин. Однако в транспорте горожане продолжают игнорировать масочный режим и образуют скопления на остановках.