Украина выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в стране с новыми случаями и госпитализациями стабилизировалась.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, карантин вводится, как ответ на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

Михаил Радуцкий "На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошедшую и за позапрошлую неделю количество заболевших уменьшилось на 2 тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве”

Ситуация с COVID-19 в Украине

заболело – 1 887 338 человек;

выздоровело – 1 442 618 человек;

летальных исходов – 38 225;

За минувшие сутки – 14 553 новых случаев, 467 человек умерли.