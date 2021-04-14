Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, – Радуцкий
Украина выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в стране с новыми случаями и госпитализациями стабилизировалась.
Источник:24 канал
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.
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По его словам, карантин вводится, как ответ на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.
Михаил Радуцкий
"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошедшую и за позапрошлую неделю количество заболевших уменьшилось на 2 тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве”
Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболело – 1 887 338 человек;
- выздоровело – 1 442 618 человек;
- летальных исходов – 38 225;
За минувшие сутки – 14 553 новых случаев, 467 человек умерли.
- 15 152 человека привиты против COVID-19 за 13 апреля 2021 года в Украине.
- 403 553 человека привиты с начала вакцинальной кампании.
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