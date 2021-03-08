Главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк рассказал, что ситуация с коронавирусом в Закарпатской области более чем критическая. Там ежедневно умирает по 12 больных.

Во время брифинга Михаил Поляк рассказал, что за прошедшую неделю количество больных на Закарпатье выросло на 24%.

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Ежедневно в регионе выявляют более 500 новых случаев заражения коронавирусом. При этом заболеваемость среди детей выросла на 5%.

Также выросли заболеваемость и смертность в возрастной группе 35 – 45 лет. Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены.

Такая ситуация должна побудить закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений,

– заметил Поляк.

Закарпатье в красной зоне карантина

Закарпатская область оказалась в красной карантинной зоне. Новые ограничения вступили в силу с 8 марта.

В регионе запрещено: