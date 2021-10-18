Ситуация критическая: в Харькове заняты все кровати с кислородом

В Харькове заняты все кровати с кислородом для пациентов с COVID-19. Всего в городских учреждениях 1540 коек, из которых 719 – с высокопоточным кислородом.

Кровати с кислородом заняты

Заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина рассказала, что по состоянию на 18 октября все 719 точек с потоковым кислородом заняты.

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У нас на сегодня 1540 коек, в стационаре находится 1149 пациентов. Да, были такие случаи, когда стояли скорые, решался вопрос о кислородных точках реанимационных коек, потому что действительно 719 точек, которые на сегодня у нас подключены к потоковому кислороду, заняты, решался вопрос, куда направить: либо в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору, и больной сможет дышать,

– рассказала Головина.

В то же время Елена Головина заметили, что всех больных, которых привозила скорая – разместили в лечебные учреждения. Кроме того, по ее словам, планируется запуск кислородных мест в еще двух больницах города, а в 13-й больнице уже обустроили 113 точек, работающих "в тестовом режиме".

Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установлении, расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад,

– добавила Головина.

Актуально о COVID-19 в Харькове

Харьковская область входит в перечень областей, которые демонстрируют превышеные показатели госпитализации и количества инфицированных, а потому не соответствуют показателям оранжевой зоны.



В течение суток в Харьковской области зарегистрировали 823 случая инфицирования коронавирусом.

Из-за оранжевой зоны, в Харькове ввели ряд ограничений для граждан. В частности, отныне заполненность общественного транспорта не может превышать количество сидячих мест в салоне. Все пассажиры обязаны надевать защитные медицинские маски.

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