Критическая ситуация на Николаевщине
Так, загруженность коек на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 76,3%.
Внимание Дважды обокрал больницу и заразился там COVID-19: в Хмельницкой области мужчину настигла карма
Отмечается, что на 100% загружены койко-места:
- в Очаковской многопрофильной больнице – 65 пациентов;
- в многопрофильной больнице Весянской, Нечаянской, Радсадовской ОТО – 50 пациентов;
- в Южноукраинской многопрофильной больнице – 107 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 3 – с подозрением;
- в Снигиревской городской больнице – 80 пациентов.
Напомним, по состоянию на 10 ноября в только Николаевской области обнаружили 1 067 новых подтвержденных случаев COVID-19.
В целом ситуация в других медучреждениях:
Коронавирус в Украине: актуальная статистика
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом.
- За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. По состоянию на 10 ноября выздоровели 2 553 842 пациента.
- От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 74 206 больных.