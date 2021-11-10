Ситуация максимально критическая: на Николаевщине 4 COVID-больницы загружены на 100%

По состоянию на 10 ноября в Николаевской области 4 больницы загружены пациентами на 100%. Впрочем, ситуация в других больницах тоже неутешительная.

Критическая ситуация на Николаевщине

Так, загруженность коек на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 76,3%.

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Отмечается, что на 100% загружены койко-места:

в Очаковской многопрофильной больнице – 65 пациентов;

в многопрофильной больнице Весянской, Нечаянской, Радсадовской ОТО – 50 пациентов;

в Южноукраинской многопрофильной больнице – 107 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 3 – с подозрением;

в Снигиревской городской больнице – 80 пациентов.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в только Николаевской области обнаружили 1 067 новых подтвержденных случаев COVID-19.

В целом ситуация в других медучреждениях:

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Источник: Минздрав