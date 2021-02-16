В Ивано-Франковске фиксируют стремительный рост количества больных COVID-19. В частности, в городе должны привлекать дополнительный медицинский персонал и ресурсы для обеспечения соответствующего лечения.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что увеличению заболеваемости способствовали рождественские праздники и значительное количество посетителей местных курортов. В частности, из-за роста количества больных в городе пришлось выделить гинекологическое отделение роддома.

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Марцинкив отметил, что в центральной городской клинической больнице ситуация очень плачевная. По его словам, в течение суток 15 февраля в Ивано-Франковской общине подтвердили 128 случаев заболевания.

Ситуация очень непростая. Врачи работают, оказывают большую помощь, но должны сейчас привлекать дополнительные ресурсы, дополнительный медицинский персонал для обеспечения соответствующего лечения,

– рассказал Марцинкив.

Мэр города сообщил, что сейчас мест в больницах не хватает, однако кислородных точек провели много. По его словам, в Ивано-Франковске готовы развернуть еще 2 поликлиники для больных коронавирусом. Однако даже несмотря на это ситуация является достаточно напряженной.

Обратите внимание! Главный санитарный врач Виктор Ляшко 16 февраля отправился на Прикарпатье из-за чрезвычайно высокого уровня распространения COVID-19. В частности, во многих населенных пунктах области заполняемость койко-мест составляет более 90%. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Чего ожидают в городе

Марцинкив отметил, что в Ивано-Франковске уже готовятся к развертыванию дополнительных больничных мест.

"Мы видим, что надо максимально привлекать областную больницу. Не понимаем, почему там принимают такое небольшое количество пациентов", – заявил он.

Мэр города заключил, что в городских больницах находится треть больных коронавирусом из области и других регионов Украины. По его словам, люди знают, что в Ивано-Франковске оказывают качественную медицинскую помощь.

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Источник: аппарат СНБО Украины