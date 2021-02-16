Ситуация очень непростая: мэр Ивано-Франковска рассказал о COVID-19 в городе
В Ивано-Франковске фиксируют стремительный рост количества больных COVID-19. В частности, в городе должны привлекать дополнительный медицинский персонал и ресурсы для обеспечения соответствующего лечения.
Источник:24 канал
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что увеличению заболеваемости способствовали рождественские праздники и значительное количество посетителей местных курортов. В частности, из-за роста количества больных в городе пришлось выделить гинекологическое отделение роддома.
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Марцинкив отметил, что в центральной городской клинической больнице ситуация очень плачевная. По его словам, в течение суток 15 февраля в Ивано-Франковской общине подтвердили 128 случаев заболевания.
Ситуация очень непростая. Врачи работают, оказывают большую помощь, но должны сейчас привлекать дополнительные ресурсы, дополнительный медицинский персонал для обеспечения соответствующего лечения,
– рассказал Марцинкив.
Мэр города сообщил, что сейчас мест в больницах не хватает, однако кислородных точек провели много. По его словам, в Ивано-Франковске готовы развернуть еще 2 поликлиники для больных коронавирусом. Однако даже несмотря на это ситуация является достаточно напряженной.
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Чего ожидают в городе
Марцинкив отметил, что в Ивано-Франковске уже готовятся к развертыванию дополнительных больничных мест.
"Мы видим, что надо максимально привлекать областную больницу. Не понимаем, почему там принимают такое небольшое количество пациентов", – заявил он.
Мэр города заключил, что в городских больницах находится треть больных коронавирусом из области и других регионов Украины. По его словам, люди знают, что в Ивано-Франковске оказывают качественную медицинскую помощь.
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COVID-19 на Прикарпатье: что известно
Источник: аппарат СНБО Украины
- С начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 854 случаев заражения коронавирусом, 621 из которых – за минувшие сутки. Это самый высокий показатель среди областей в Украине.
- В то же время 1 058 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 45 457 пациентам удалось выздороветь.
- По состоянию на 16 февраля, в Ивано-Франковской области зарегистрировали 9 339 активных больных.
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