Об этом рассказала заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, больницы уже начали принимать на эти места новых больных.

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Горбунова-Рубан подчеркнула, что из-за расширения коечного фонда в Харькове необходимо сформировать дополнительные бригады медиков. Учитывая на это, на работу приглашают врачей.

Сейчас в городе больных COVID-19 принимают 6 медучреждений. Всего там развернули более 1,5 тысячи коек. Свободные места для больных есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.

Всего в Харькове госпитализировали 901 человека. В реанимации находятся 52 пациента. Стационарную помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.

Справка. По состоянию на 11 октября, в Харькове зарегистрировали 917 новых случаев заболевания коронавирусом.

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