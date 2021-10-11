Ситуация обостряется: почти 500 COVID-коек срочно развернули в Харькове
Источник:Харьковский горсовет
В Харькове на протяжении 9 – 10 октября в 2 медучреждениях срочно развернули 490 коек для больных коронавирусом. В частности, в одной из больниц открыли 300 новых мест, а в другой – 190.
Об этом рассказала заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, больницы уже начали принимать на эти места новых больных.
К теме Наибольшее количество заражений за всю пандемию: в Харькове обостряется ситуация с COVID-19
Горбунова-Рубан подчеркнула, что из-за расширения коечного фонда в Харькове необходимо сформировать дополнительные бригады медиков. Учитывая на это, на работу приглашают врачей.
Сейчас в городе больных COVID-19 принимают 6 медучреждений. Всего там развернули более 1,5 тысячи коек. Свободные места для больных есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.
Всего в Харькове госпитализировали 901 человека. В реанимации находятся 52 пациента. Стационарную помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.Справка. По состоянию на 11 октября, в Харькове зарегистрировали 917 новых случаев заболевания коронавирусом.
Узнайте больше В кино с сертификатом о вакцинации: в Харькове ввели новые карантинные ограничения
COVID-19 в Харькове: последние новости
- С 11 октября Харьковская область находится в оранжевой зоне адаптивного карантина. Из-за этого для граждан ввели ряд ограничений.
- В частности, заполненность общественного транспорта не может превышать количество сидячих мест в салоне. В кинотеатрах, театрах и концертах количество мест для гостей не может превышать 50%.
- По состоянию на 11 октября, в Харьковской области 20 388 человек находятся под медицинским наблюдением.