Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Ивано-Франковской области почти критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом. Поэтому в области планируют развернуть дополнительные кровати.

Во время визита в Ивано-Франковскую область Виктор Ляшко рассказал, что ситуация в области почти критическая несмотря на то, что там выполнялись все поручения правительства.

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Виктор Ляшко "Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области, я бы сказал, почти критической".

Поэтому для того, чтобы разгрузить больницы, в области планируют ввести еще 600 койкомест. Они будут иметь централизованный доступ к кислороду, а рядом с ними будет дежурить подготовленный персонал.

Что известно о ситуации в больницах Франковска:

В Ивано-Франковской области один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%.

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает больных коронавирусом, заняты все койки. Больные лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Медицинский персонал разворачивает дополнительные койки в городском перинатальном центре.

В городской клинической больнице №1, которая тоже принимает больных коронавирусом, занято 80% койкомест.

В городской клинической детской больнице на 16 февраля лечилось 83 пациента. 3 ребенка находились в реанимации.

Во многих населенных пунктах области заполненность койкомест в больницах составляет более 90%.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в городе должны привлекать дополнительный медицинский персонал. Также готовы открыть еще 2 больницы.

За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 646 новых больных коронавирусом. Еще 9 пациентов умерли. Зато выписали 390 человек