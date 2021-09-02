Ситуация серьезная – в Болгарии карантинные ограничения станут жестче

В Болгарии прогнозируют увеличение количества случаев заболевания коронавирусом. Поэтому в стране ужесточают карантинные ограничения.

Балканская страна готовится к ожидаемому всплеску новых случаев на фоне Дельта-штамма. Новые правила вступают в силу с 7 сентября.

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Какие новые ограничения будут действовать

Так, в Болгарии рестораны и бары должны закрыться в 22:00. А спортивные соревнования в помещениях будут проходить без зрителей.

Дело в том, что Болгария является страной Европейского Союза, в которой наименьшее количество вакцинированного населения. За последние недели также наблюдается значительный скачок инфекций.

Поэтому, временный министр здравоохранения Стойчо Кацаров призвал болгар вакцинироваться. Он пояснил, что низкий процент прививок заставляет правительство вводить эти меры.

Нет причин для паники. Ситуация серьезная, но не выходит из-под контроля,

– отметил он.

Коронавирус в Болгарии