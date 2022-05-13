Государственные СМИ с начала 2020 года говорили, что ситуация с коронавирусом контролируемая, а власти отказывались принимать международную помощь. Но теперь Северная Корея намекает на потенциально ужасные масштабы первой подтвержденной вспышки пандемии в стране.

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Так, ранее Северная Корея не сообщала о подтвержденных случаях коронавируса. Поэтому эксперты подозревают, что заявления о первой смерти и подтверждение вспышки могут означать серьезный кризис общественного здравоохранения в стране, а также могут свидетельствовать об экономическом и политическом кризисе.

Эксперты также заявили, что, учитывая ограниченные возможности тестирования в Северной Корее, опубликованная статистика, вероятно, является небольшой частью случаев заражения. Это может привести к тысячам смертей, поскольку в стране не проводят кампанию вакцинации против COVID-19.

Сейчас известно, что около 187 800 человек лечатся после того, как лихорадка "взрывом распространилась по всей стране". Вспышка началась в конце апреля. По меньшей мере 6 человек с симптомами умерли. У одного из этих пациентов обнаружили штамм коронавируса Омикрон.

В четверг северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил антивирусный командный центр, чтобы проверить ситуацию после объявления "самого серьезного чрезвычайного положения" и распоряжения о национальной изоляции.

Что известно об источнике распространения вспышки

Государственные СМИ сообщают, что вспышка началась в столице страны Пхеньян в конце апреля, но не уточняют возможных причин.

15 и 25 апреля в городе состоялось несколько массовых общественных мероприятий, в том числе военный парад и массовые собрания, на которых большинство людей были без масок.

Ким Чен Ын не доволен

Ким, который присутствовал на некоторых из этих мероприятий, раскритиковал то, что в системе предотвращения эпидемий есть "уязвимое место". Также он сказал, что активная изоляция и лечение людей с лихорадкой является приоритетом и призвал к научным методам и тактике лечения.

Тем временем органы здравоохранения пытаются организовать системы тестирования и лечения, а также усилить работу по дезинфекции.

Быстрое распространение вируса свидетельствует о возможности серьезного кризиса в стране. Там не хватает медицинских ресурсов. Также Северная Корея отказалась от международной помощи в вакцинации, оставшись закрытой. Оборудование для ПЦР-тестирования страна разрабатывала самостоятельно.



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