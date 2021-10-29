Разрыв между числом госпитализированных и выписанных из больниц сокращается. Ляшко рассказал об этом во время заседания Конгресса региональных и местных властей.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Виктор Ляшко “Положительным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни”.

Между тем главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что ожидать ухудшения стоит еще минимум 3 недели. Впрочем, впоследствии ожидается спад новых больных.

Зато эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк считает, что ситуация с коронавирусом будет наиболее тяжелой в ноябре – декабре 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Украине: основное

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине обнаружили 26 870 больных коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время.

В больницы госпитализировали 5 463 человека. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 648 пациентов. В то же время 9 784 больных выздоровели.

Зато с начала пандемии в Украине официально зарегистрировали 2 878 674 случая инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 2 421 495 человек. Зато умерли от недуга 66 852 жителя страны.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал