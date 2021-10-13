Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умер 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 56 174

методом ИФА – 12 030

экспресс-тестами – 50558