Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умер 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.
Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами
За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 56 174
- методом ИФА – 12 030
- экспресс-тестами – 50558