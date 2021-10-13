Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом за сутки
Источник:Минздрав Украины
В течение последних суток в Украине зафиксировали 16309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1588, медработников – 288.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умер 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.
Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами
За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 56 174
- методом ИФА – 12 030
- экспресс-тестами – 50558
Общая статистика коронавируса
За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровело 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 978 случаев;
- Винницкая область – 347 случаев;
- Волынская область – 420 случаев;
- Днепропетровская область – 1344 случая;
- Донецкая область – 916 случаев;
- Житомирская область – 462 случая;
- Закарпатская область – 213 случаев;
- Запорожская область – 1048 случаев;
- Ивано-Франковская область – 321 случай;
- Киевская область – 534 случая;
- Кировоградская область – 102 случая;
- Луганская область – 729 случаев;
- Львовская область – 863 случая;
- Николаевская область – 231 случай;
- Одесская область – 1525 случаев;
- Полтавская область – 707 случаев;
- Ровненская область – 634 случая;
- Сумская область – 670 случаев;
- Тернопольская область – 286 случаев;
- Харьковская область – 1 526 случаев;
- Херсонская область – 678 случаев;
- Хмельницкая область – 644 случая;
- Черкасская область – 417 случаев;
- Черновицкая область – 598 случаев;
- Черниговская область – 116 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 152 703 человека, в том числе первую дозу – 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.
В течение суток работали:
- 1 000 мобильных бригад,
- 3 140 пунктов прививки;
- 345 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 688 564 человека:
- из них по крайней мере одну дозу получили – 7 688 562 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 959 836 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал