Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом за сутки

13 октября 2021 , 08:21
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Источник:

Минздрав Украины

В течение последних суток в Украине зафиксировали 16309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1588, медработников – 288.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умер 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 56 174
  • методом ИФА – 12 030
  • экспресс-тестами – 50558

Общая статистика коронавируса

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровело 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 978 случаев;
  • Винницкая область – 347 случаев;
  • Волынская область – 420 случаев;
  • Днепропетровская область – 1344 случая;
  • Донецкая область – 916 случаев;
  • Житомирская область – 462 случая;
  • Закарпатская область – 213 случаев;
  • Запорожская область – 1048 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 321 случай;
  • Киевская область – 534 случая;
  • Кировоградская область – 102 случая;
  • Луганская область – 729 случаев;
  • Львовская область – 863 случая;
  • Николаевская область – 231 случай;
  • Одесская область – 1525 случаев;
  • Полтавская область – 707 случаев;
  • Ровненская область – 634 случая;
  • Сумская область – 670 случаев;
  • Тернопольская область – 286 случаев;
  • Харьковская область – 1 526 случаев;
  • Херсонская область – 678 случаев;
  • Хмельницкая область – 644 случая;
  • Черкасская область – 417 случаев;
  • Черновицкая область – 598 случаев;
  • Черниговская область – 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 152 703 человека, в том числе первую дозу – 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.

В течение суток работали:

  • 1 000 мобильных бригад,
  • 3 140 пунктов прививки;
  • 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 688 564 человека:

  • из них по крайней мере одну дозу получили – 7 688 562 человека,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 959 836 прививок.


Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

 
Автор: Олександр Бевза