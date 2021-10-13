Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом за сутки

В течение последних суток в Украине зафиксировали 16309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1588, медработников – 288.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умер 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 56 174

методом ИФА – 12 030

экспресс-тестами – 50558

Общая статистика коронавируса

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровело 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 978 случаев;

Винницкая область – 347 случаев;

Волынская область – 420 случаев;

Днепропетровская область – 1344 случая;

Донецкая область – 916 случаев;

Житомирская область – 462 случая;

Закарпатская область – 213 случаев;

Запорожская область – 1048 случаев;

Ивано-Франковская область – 321 случай;

Киевская область – 534 случая;

Кировоградская область – 102 случая;

Луганская область – 729 случаев;

Львовская область – 863 случая;

Николаевская область – 231 случай;

Одесская область – 1525 случаев;

Полтавская область – 707 случаев;

Ровненская область – 634 случая;

Сумская область – 670 случаев;

Тернопольская область – 286 случаев;

Харьковская область – 1 526 случаев;

Херсонская область – 678 случаев;

Хмельницкая область – 644 случая;

Черкасская область – 417 случаев;

Черновицкая область – 598 случаев;

Черниговская область – 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 152 703 человека, в том числе первую дозу – 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.

В течение суток работали:

1 000 мобильных бригад,

3 140 пунктов прививки;

345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 688 564 человека:

из них по крайней мере одну дозу получили – 7 688 562 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 959 836 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал