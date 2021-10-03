Во всех пяти регионах не соответствуют норме те или иные показатели эпидемиологической безопасности.

Важно Украина – среди лидеров по суточной смертности от коронавируса

Согласно данным Министерства здравоохранения, в оранжевой зоне находятся:

Запорожская,

Ровненская,

Сумская,

Харьковская,

Черновицкая области.

В 3 регионах превысили показатель госпитализаций больных с COVID-19. В то же время норма для региона зеленой зоны составляет меньше 60 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализации в "желтых" областях:

Запорожская область — 60,0,

Харьковская область — 65,8,

Черновицкая область — 69,4.

В Сумской и Харьковской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Также в Харьковской области превышена загруженность коек с кислородом. Этот показатель там составляет 70,1% при допустимом показателе 65%.

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Какова ситуация с COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 2 октября, в Украине обнаружили 7 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 3 300 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациента выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.