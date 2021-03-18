В Украине в сутки заболели коронавирусом 15 053 человека. От осложнений болезни умерли 267 пациентов, в то же время более 6 тысяч – выздоровели.

​По данным министра здравоохранения Максима Степанова, заболели 744 ребенка и 425 медработников. В госпитализации нуждались 4 376 человек. К теме Сыпь на коже может быть единственным симптомом коронавируса: фото Лаборатории Минздрава провели 118 780 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959. Всего за все время пандемии в Украине: заболели 1 504 076 людей,

из них 1 244 190 выздоровели,

умерли – 29 253 пациента. Статистика COVID-19 в регионах за сутки: г. Киев – 1 092 случая;

Винницкая область – 751 случай;

Волынская область – 330 случаев;

Днепропетровская область – 655 случаев;

Донецкая область – 651 случай;

Житомирская область – 1 398 случаев;

Закарпатская – 614 случаев;

Запорожская область – 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 559 случаев;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 149 случаев;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 1 092 случая;

Николаевская область – 424 случая;

Одесская область – 997 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ровненская область – 390 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 692 случая;

Харьковская область – 732 случая;

Херсонская область – 96 случаев;

Хмельницкая область – 800 случаев;

Черкасская область – 367 случаев;

Черновицкая область – 596 случаев;

Черниговская область – 475 случаев.

Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала