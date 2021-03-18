Больше всего с начала года: за сутки коронавирусом заболели 15 тысяч украинцев, 267 – умерли
В Украине в сутки заболели коронавирусом 15 053 человека. От осложнений болезни умерли 267 пациентов, в то же время более 6 тысяч – выздоровели.
Источник:СНБО Украины
По данным министра здравоохранения Максима Степанова, заболели 744 ребенка и 425 медработников. В госпитализации нуждались 4 376 человек.
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Лаборатории Минздрава провели 118 780 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959.
Статистика COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 1 092 случая;
- Винницкая область – 751 случай;
- Волынская область – 330 случаев;
- Днепропетровская область – 655 случаев;
- Донецкая область – 651 случай;
- Житомирская область – 1 398 случаев;
- Закарпатская – 614 случаев;
- Запорожская область – 428 случаев;
- Ивано-Франковская область – 559 случаев;
- Киевская область – 727 случаев;
- Кировоградская область – 149 случаев;
- Луганская область – 74 случая;
- Львовская область – 1 092 случая;
- Николаевская область – 424 случая;
- Одесская область – 997 случаев;
- Полтавская область – 394 случая;
- Ровненская область – 390 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 692 случая;
- Харьковская область – 732 случая;
- Херсонская область – 96 случаев;
- Хмельницкая область – 800 случаев;
- Черкасская область – 367 случаев;
- Черновицкая область – 596 случаев;
- Черниговская область – 475 случаев.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
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